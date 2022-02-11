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У Львові за добу сталося дві стрілянини

Аліса Белей

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У Львові за добу затримали двох озброєних чоловіків. Один чоловік стріляв заради розваги, а другий – під час конфлікту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У четвер вдень, 10 лютого, екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування, що біля торгового центру на вулиці Шевченка у Львові, невідомий двічі стріляв з предмета схожого на пістолет. Після цього сів в автомобіль Renault Logan і поїхав.

Патрульні виявили згаданий транспортний засіб на вулиці Мазепи та зупинили. Виявилося, що це таксі, а пасажир – це той чоловік, який стріляв біля торгового центру.

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Він сказав, що щойно придбав цей пістолет і вирішив одразу перевірити, як той стріляє. Після цьогоріч 34-річний львів’янин поїхав у ліс де, з його слів,  здійснив ще кілька пострілів заради розваги. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Предмет схожий на пістолет вилучили.

Ще один випадок трапився на вулиці Володимира Великого. Внаслідок конфлікту між двома водіями, один з них здійснив постріл угору. Після цього поїхав на своєму автомобілі, Daewoo Lanos в напрямку вулиці Княгині Ольги. Там його і зупинили патрульні.

21-річний львів’янин продовжив конфліктувати з патрульними. У нього виявили згаданий пістолет і копію дозволу на нього. На місце події викликали відповідні служби.

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