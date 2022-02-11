У Львові відреконструюють шпиталь імені Шептицького

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив реконструкцію шпиталю імені Митрополита Андрея Шептицького (УГКЦ), що на вул. Озаркевича, 4. Відповідне рішення прийняли 11 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію шпиталю імені Митрополита Андрея Шептицького отримав однойменний благодійний фонд медустанови.

Йдеться про 5-поверхову будівлю, пам’ятку архітектури, що розташована відразу неподалік собору святого Юра на вул. Озаркевича, 4. Тут із початку ХХ століття діє лікарня.

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Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, для медзакладу хочуть обладнати додаткові приміщення, однак іх сформують виключно з внутрішнього боку будівлі. До фасаду з боку вул. Озаркевича нічого добудовувати не будуть.

«Йдеться про оновлення лічниці. Тут виключно з заднього фасаду пропонують сформувати додаткові об’єми, щоб покращити надання медичних послуг. Тобто з боку вулиці жодних змін не буде, а з боку заднього фасаду маємо такий німецький підхід до оновлення історичних будівель. До цього лічниця планує залучати міжнародні фонди, кошти європейських донорів», – пояснив Антон Коломєйцев.

Як видно з попередньої візуалізації, з внутрішнього боку шпиталю до самого даху планують добудувати додаткові приміщення. При цьому висота будівлі має залишитись незмінною на рівні 25,5 м.

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Додамо, що ідею створити у Львові таку лічницю запропонував відомий лікар Євген Озаркевич. Його ініціативу підтримали українські громадські товариства та організації, а також лікарі, священики, політики та інші. Землю під шпиталь шпиталю дав сам Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький.

Кошти на лікарню збирали силами громадськості і відкрили її у 1904 році, облаштувавши в існуючому житловому будинку. Тоді заклад мав назву «Народна лічниця». Саме тут надавали безкоштовну медичну допомогу всім мешканцям Львова та цілої Галичини незалежно від віросповідання і народності.

Лічниця була настільки популярною, що згодом її довелося розширювати. На початку 1930-х почали будівництво 5-поверхової будівлі лічниці, яка збереглася й дотепер. Спорудили її за проєктом архітектора Олександра Пежанського у 1938 році. Відтоді шпиталь отримав назву імені Митрополита Андрея Шептицького.

Під час І та ІІ Світових у цьому шпиталі лікували поранених військових. З приходом радянської влади його перетворили на 3-ю міську лікарню. Тут навіть зберегли старий медичний персонал, до якого належали також монахині.

З 1994 року медзаклад перейшов у власність Львівської Архиєпархії УГКЦ, розвитком шпиталю займається Міжнародний Благодійний Фонд «Карітас України» (УГКЦ).

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Фото: шпиталь Шептицького, Фотографії старого Львова