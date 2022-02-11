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У ДТП поблизу Львова постраждало троє людей

Анастасія Диняк

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Внаслідок аварії поблизу села Великі Грибовичі у лікарню потрапили три пасажирки, серед яких – двоє неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у п’ятницю, 11 лютого, близько 6:40 год. на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» поблизу села Великі Грибовичі у Львівському районі. 24-річний житель міста Белз на своїй «Ауді А4» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Опель Віваро».

В «Опелі» перебував 49-річний водій та ще троє пасажирок віком 16, 17 та 40 років. Усіх трьох пасажирок доставили до лікарні з травмами. Про їхній стан не повідомляють.

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Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Винуватцю загрожує до трьох років за ґратами та позбавлення прав на термін до трьох років.

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Фото: Нацполіція

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