У 2021 році «Галсільліс» сплатив до обласного бюджету понад 5 мільйонів гривень

Обласне лісогосподарське підприємство Львівської обласної ради «Галсільліс» за минулий рік сплатило майже 80 мільйонів гривень податків. З них 5 мільйонів – до бюджету Львівщини, вдвічі більше ніж у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної ради.

Так, у минулому році підприємство заробило рекордних 200 мільйонів гривень від реалізації власної продукції. Важливо, що на усіх підприємствах, окрім Славського ЛГП, погасили заборгованість по заробітній платі працівникам. Середня ж плата зросла до 12 тисяч гривень.

Також за 2021 рік знизили кількість самовільних рубок та посадили близько 2 мільйонів нових дерев. Цього року кількість нових насаджень планують збільшити до 3 мільйонів.

Вперше за останні 15 років підприємство закупило нові трактори, лісозаготівельні та протипожежні засоби. Далі планують придбати квадрокоптери та фотопастки.

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За словами виконуючого обов’язки генерального директора ЛГП «Галсільліс» Івана Підгородецького 2021 рік був дуже важким, але підприємству вдалося досягти певних результатів.

Зауважимо, у Львівській обласній раді створена тимчасова комісія, яка вирішує питання щодо реорганізації окремих дочірніх лісогосподарських підприємств ОКС ЛГП «Галсільліс».

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