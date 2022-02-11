«Сколівські Бескиди» запрошують на екскурсії до річниці парку

Мешканців Львівщини запрошують відвідати природний парк «Сколівські Бескиди», якому виповнилося вже 23 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Національний природний пар «Сколівські Бескиди» створили для збереження ландшафтів західної частини Українських Карпат, захисту їхньої флори та фауни.

«На території парку можна побачити водоспади, лісові озера, багатовікові ялинові, букові і смерекові ліси, зустріти оленів, зубрів, козуль, диких кабанів. Загалом 140 видів птахів, 50 видів ссавців знайшли притулок у цьому незайманому куточку природи. Найвища точка Сколівських Бескидів носить назву Парашка. Висота гірської вершини – 1268 метрів. Поблизу Сколівських Бескидів досить багато відомих курортів, таких як Славське, Сколе, Східниця», – йдеться в повідомленні.

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Так, на площі парку, що становить понад 35 тисяч гектарів, половину займають хвойні ліси. На території парку облаштовано 8 рекреаційних зон та 2 туристичні притулки. Також там діють еколого-просвітницькі та еколого-інформаційні центри, шкільні лісництва.

Для відвідувачів доступні вісім туристичних маршрутів:

«На гору Лопата» (12 км);

«Коростів – Красне – Парашка»;

«Сколе – Парашка»;

«Сопітські мандри від водоспаду до полонини»;

«Карпатські полонини – Тустань»;

велосипедний маршрут «Сколе – Ключ – Скелі Довбуша – Болехів – Стрий» (62 км);

історико-пізнавальний маршрут «Нижнє Синьовидне – Труханів – гора Ключ – Сколе».

Певні маршрути можна подолати на велосипеді або автомобілі.

Детальніше про все можна дізнатися на сайті Національного природного парку «Сколівські Бескиди».

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Фото: ЛОДА