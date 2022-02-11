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«Нова пошта» у День свого народження робить 21% знижки

Омелян Шевчук

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У неділю, 13 лютого 2022 року, «Нова пошта» відзначатиме День народження – 21 рік! На честь ювілею компанія проводить всеукраїнську акцію, що передбачає знижку на доставку до 21%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Умови акції поширюються на всіх споживачів – як фізичних осіб, так і  бізнес-клієнтів:

  1. Відправляйте посилку у неділю 13 лютого.
  2. Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.

Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України. Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.

Обмежень на кількість відправлень немає. Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу.  До речі, бізнес-клієнтам знижка 21% надається додатково до вже існуючих.

Знижка не поширюється на додаткові послуги.

Плануйте ваші відправлення 13 лютого, у неділю. Більше деталей за посиланням: NovaPoshta.ua

 

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