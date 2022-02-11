Міносвіти профінансує дослідження львівських науковців на 29 млн грн

Проєкти науковців Національного університету «Львівська політехніка» отримають 29 млн грн фінансування з бюджету. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік фундаментальних, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національного університету «Львівська політехніка» на 2022 рік, які фінансуватимуть із державного бюджету. Також МОН України визначило перелік проєктів наукових робіт молодих вчених університету, які пройшли конкурсний відбір та отримають фінансування з січня 2022 року за рахунок коштів державного бюджету України.

Загалом обсяг фінансування наукових досліджень і розробок львівських політехніків цього року становить 29 млн грн.

Реклама партнерів

Конкурсна комісія відібрала такі наукові проєкти:

«Синтез та дослідження кристалічних наноструктурованих матеріалів як інноваційного технологічного продукту» – Анатолій Андрущак;

«Полімер/неорганічні супрамолекулярні структури високорозгалужених зіркоподібних макромолекул для біомедицини, каталізу та енергетики» – Олександр Заіченко;

«Розробка прогресивних технологій створення швидкотверднучих мультифункціональних наноінженерних цементуючих композитів з високими експлуатаційними властивостями» – Мирослав Саницький;

«Основи технологій біосумісних термопластичних композитів з регульованою біодеградабельністю та виробів з них» – Володимир Скорохода;

«Розроблення високоефективних ієрархічно-структурованих каталізаторів виробництва акрилатних мономерів» – Володимир Івасів;

«Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю» – Юрій Бобало;

«Експериментальна мобільна робототехнічна платформа з інтелектуальною системою управлінням та захистом передачі даних» – Василь Теслюк;

«Технологія адсорбційного очищення стічних вод від забруднень із використанням магніточутливих біовуглецевих адсорбентів, синтезованих із органічних відходів» – Мирослав Мальований;

«Методи та засоби аналізу військових даних на основі технологій глибинного навчання та онтологічного підходу» – Роман Пелещак;

«Розроблення, дослідження і реалізація генераторів псевдовипадкових послідовностей для застосування у військовій та цивільній сферах» – Володимир Максимович;

«Розробка наукових основ створення багатофункціональних оксидних керамічних матеріалів та покриттів» – Зоя Дурягіна.

Також державне фінансування отримають такі наукові роботи молодих вчених Львівської політехніки:

«Розроблення інноваційних методів та моделей побудови індустріально-орієнтованих інформаційно-комунікаційних систем для модернізації цифрових інфраструктур промисловості» – Галина Бешлей;

«Оптимізовані нанокомпозити та сенсорні структури для оборонних систем контролю безпеки та виявлення загроз» – Галина Клим;

«Передові процеси окиснення, зокрема нанокаталітичного, в основі кавітаційних технологій очищення водних середовищ від резистентних N-заміщених органічних сполук» – Юрій Сухацький.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.