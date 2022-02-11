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ДТП у Червонограді: серед вулиці у тракториста стався епілептичний напад

Наталя Дуляба

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У Червонограді в 39-річного тракториста стався раптовий епілептичний напад, під час якого він в’їхав у легковик, а потім – в електроопору. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 11 лютого, орієнтовно о 10:50 год. на вул. Шептицького. Тут під час руху у 39-річного водія трактора «МТЗ» стався епілептичний напад.

Через це чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем КІА, а потім некерований трактор в’їхав в електроопору.

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Свідками ДТП стали патрульні поліцейські Андрій Грабець та Володимир Зінько. Побачивши, що тракторист не може самотужки вибратися, інспектори негайно витягнули його з кабіни, надали першу домедичну допомогу та передали медикам «швидкої».

Потерпілим виявився мешканець колишнього Пустомитівського району. Його забрали а реанімацію.

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Фото: поліція

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