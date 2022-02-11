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Через пожежу у Львові до лікарні потрапила 40-річна жінка

Аліса Белей

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Під час пожежі у приватному будинку в Залізничному районі Львова димом отруїлася 40-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У ніч на п’ятницю, 11 лютого, в одноповерховому приватному будинку на вул. Караджича у Львові спалахнула пожежа. У цей час всередині помешкання була власниця будинку та жінка з двома дітьми, яка орендувала у будинку кімнату.

За даними ДСНС, на момент прибуття рятувальників до місця виклику з вікна будинку вибивався дим. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили ліквідації займання та порятунку людей.

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Так, 40-річну власницю будинку (її особу наразі встановлюють), з отруєнням продуктами горіння госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Стан потерпілої – середньої важкості (22% карбоксигемоглобіну).

Водночас без притулку залишилась жінка з двома дітьми, віком 3 і 5 років, яка винаймала в будинку кімнату. Її та дітей скерували у притулок для неповнолітніх, що на вул. Левандівській.

Займання сталось орієнтовно о 03:35 год. Пожежу ліквідували о 03:53 год. Наразі причини виникнення займання та всі обставини події встановлюються.

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