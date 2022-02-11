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11 безробітних на місце: кому на Львівщині найскладніше знайти роботу

Оксана Попович

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Найлегше знайти роботу на Львівщині працівникам з інструментом, а найскладніше – держслубовцям, керівникам та менеджерам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Обласний центр зайнятості оприлюднив професії, які мають найбільший попит серед роботодавців на Львівщині. Відтак, станом на 1 лютого центр пропонує 4,5 тисяч вакансій.

Майже третина пропозицій припадає на кваліфікованих робітників з інструментом. Йдеться про швачок, монтерів кабельного виробництва, слюсарів-сантехніків, слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-ремонтників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, пекарів. Працівникам цих професій готові платити в середньому 10 058 гривень.

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Водночас кожне п’яте вакантне місце розраховане на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Йдеться про водіїв транспортних засобів, операторів автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, виробників морозива, трактористів, токарів, машиністів екскаватора та крана, складачів поїздів. Робітникам таких видів діяльності працедавці пропонують заробіток 10 526 гривень.

Близько 15% вакансій у центрі зайнятості для працівників сфери торгівлі та послуг. Зокрема, для поліцейських, кухарів, продавців продовольчих чи непродовольчих товарів, продавців-консультантів, охоронників, офіціантів, барменів, медсестер. Середня винагорода за їхню працю складає 7 927 гривень.

Також на Львівщині бракує інспекторів, держслужбовців (місцевого самоврядування), бухгалтерів, шкільних вчителів, вихователів та фармацевтів. На цих спеціальностях середня зарплата – 9 109 гривень.

8,5% робочих місць припадають на вакансій, які не вимагають конкретної спеціальності. Йдеться про двірників, підсобних робітників, вантажників, укладальників-пакувальників, прибиральників приміщень чи територій, мийників посуду, контролерів енергонагляду. В середньому таким працівникам без спеціальних навичок пропонують 7 934 гривень.

Решта вакансій зареєстровано для фахівців (7,3%), законодавців, вищих держслужбовців, керівників, менеджерів (4,6%), технічних службовців (4,5%), кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1%).

«Найскладніше на Львівщині знайти роботу законодавцям, вищим держслужбовцям, керівникам і менеджерам (управителям): за одну посаду конкурували 11 безробітних. А найлегше – кваліфікованим робітникам з інструментом: на одну вакансію – один претендент», – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року на одне робоче місце припадало троє безробітних.

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