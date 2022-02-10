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Українця на ретро-авто не випустили до Польщі

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Краківець» затримали 27-річного українця, який хотів потрапити до Польщі на ретро-автомобілі з некоректними документами. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Випадок стався у середу ввечері, 9 лютого. У пункт пропуску прибув 27-річний українець на автомобілі «Москвич 401» 1955 року випуску.

Правоохоронці взялись оглянути ретро-авто і з’ясувалось, що VIN-код на його складових частинах не відповідав документам, які надав чоловік для контролю.

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Зрештою до Польщі українця на раритетній машині не випустили. Чоловіка разом із автомобілем передали поліцейським.

Зазначимо, що автомобілі «Москвич 400/401» були першими масовими легковими автомобілями, які продавали в СРСР для індивідуального користування. Модель 401 – це вдосконалена версія, яку випускали з 1954 по 1956 рік.

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Фото: ДПСУ

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