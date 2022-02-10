У Шегинях авто збило пенсіонерку

72-річна пенсіонерка потрапила в реанімацію після наїзду автомобіля на трасі Львів – Шегині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 9 лютого, у селі Шегині, що біля кордону з Польщею. Тут орієнтовно о 07:00 год. ранку на трасі Львів – Шегині водійка автомобіля Opel Astra, 47-річна жителька Судової Вишні збила пішохода.

Постраждалою виявилась 72-річна мешканка Мостиськ. Жінку з різними травмами забрали в реанімацію.

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, триває слідство.

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