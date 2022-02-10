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У пожежі на Львівщині ледь не згоріла жінка

Оксана Попович

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Під час пожежі у Кам’янко-Бузькому районі Львівщини постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні у середньому стані важкості. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання сталося у середу, 9 лютого, орієнтовно о 18:14 в селі Ямне Львівського району. Загорілася одноповерхова дерев’яна господарська будівля.

Ліквідувати пожежу вдалося вже через 45 хвилин, о 18:59. Полум’я знищило перекриття та покриття будівлі. Однак, вогнеборці завадили перекиданню вогню на дві споруди, які розташовані поблизу.

Втім у пожежі постраждала 46-річна власниця, яка надихалася продуктами горіння. Жінку у середньому стані важкості забрали до Львівської обласної клінічної лікарні.

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Причини виникнення займання поки не відомі, їх встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС Львівщини

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