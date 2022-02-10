У Львові з понеділка учні 5-11 класів можуть повернутися за парти

З понеділка, 14 лютого, львівські школярі можуть повернутися до очного навчання, в залежності від ситуації захворюваності враховуючи рівень захворюваності на Covid-19 в навчальному закладі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У четвер, 10 лютого, відбулося засідання міського штабу з протидії коронавірусу, на якому запропонували перевести учнів середньої та старшої школи на очне навчання. Відповідне рішення прийматиме адміністрація кожної школи окремо.

«Ми бачимо певне зниження захворюваності серед дітей, відповідно обмежувальні заходи дають свій ефект. Тому з понеділка учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно чи онлайн за рішенням керівника школи», – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Там, де ситуація із захворюваністю буде сприятливою, директори навчальних закладів будуть приймати рішення про очне навчання. Там, де можуть бути певні загрози, керівник школи матиме повне право продовжувати навчальний процес дистанційно.

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