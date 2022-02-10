ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові успішно виходили передчасно народженого малюка

Анастасія Диняк

|

У неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні успішно виходили немовля із пневмонією та іншими ускладненнями. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Хлопчик Дмитрик передчасно народився від матері з групи соціального ризику. На виходжування малюк поступив ще на початку листопада.

Його вага становила менше півтора кілограма. У немовля були низка проблем, пов’язаних з недоношеністю. Серед них й проблеми з низьким рівнем гемоглобіну.

Також у дитини була вроджена пневмонія. Лікарі провели декілька курсів антибактеріальної терапії та вилікували новонародженого.

Реклама партнерів

Наразі вага малюка становить 4,5 кілограми. З Дмитриком продовжують працювати спеціалісти. Стан хлопчика вже значно покращився. Зараз він проходить курс лікувальної гімнастики та масажу.

Нагадаємо, нещодавно у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі успішно виходили передчасно народженого хлопчика із пневмонією та низкою подальших ускладнень. Хлопчик Ярема народився з вагою лише 1350 грам.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

Українські «хакери» готові до кібератак з РФ
Василь Коваль
Українські «хакери» готові до кібератак з РФ

Вже фактично вісім років Україна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Активна військова фаза анексії Криму та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів