У Львові успішно виходили передчасно народженого малюка

У неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні успішно виходили немовля із пневмонією та іншими ускладненнями. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Хлопчик Дмитрик передчасно народився від матері з групи соціального ризику. На виходжування малюк поступив ще на початку листопада.

Його вага становила менше півтора кілограма. У немовля були низка проблем, пов’язаних з недоношеністю. Серед них й проблеми з низьким рівнем гемоглобіну.

Також у дитини була вроджена пневмонія. Лікарі провели декілька курсів антибактеріальної терапії та вилікували новонародженого.

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Наразі вага малюка становить 4,5 кілограми. З Дмитриком продовжують працювати спеціалісти. Стан хлопчика вже значно покращився. Зараз він проходить курс лікувальної гімнастики та масажу.

Нагадаємо, нещодавно у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі успішно виходили передчасно народженого хлопчика із пневмонією та низкою подальших ускладнень. Хлопчик Ярема народився з вагою лише 1350 грам.

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