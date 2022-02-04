У Львові успішно виходили передчасно народжене немовля з пневмонією

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі успішно виходили передчасно народженого хлопчика із пневмонією та низкою подальших ускладнень. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Хлопчик Ярема народився на 33 тижні шляхом кесаревого розтину. Його вага становила лише 1350 г. У немовля була затримка внутрішньоутробного розвитку.

Під час анамнезу з’ясувалось, що в дитини була вроджена пневмонія і респіраторний дистрес-синдром (наслідок гострого запального процесу в легенях). Відразу після кесаревого розтину малюк шість днів провів у реанімації під’єднаний до апарату ШВЛ.

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Коли стан стабілізувався, малечу перевели на другий етап виходжування. Під час нього Ярема пройшов фототерапію, оскільки лікарі виявили у нього підвищений рівень білірубіну – жовтяницю новонароджених.

Опісля стан здоров’ям хлопчика регулярно перевіряли вузькопрофільні спеціалісти, зокрема офтальмолог та кардіолог, а також зробили йому всі необхідні дослідження.

Виписали маленького Ярему на 31 добу після народження з вагою 2200 г.

Нагадаємо, у Львівському перинатальному центрі нещодавно був схожий випадок. Тут лікарні виходили передчасно народжену дівчинку з вагою 1480 г, у якої були розлади дихання. Медики кажуть, що такі проблеми зі здоров’ям немовля спричинив коронавірус, на який хворіла матір під час вагітності.

На Львівщині вагітні хворіють на коронавірус як під час минулої хвилі, так і під час цієї. Станом на кінець січня під наглядом медиків в обласному перинатальному центрі перебували 22 вагітні, ще 42 жінок лікували в Центрі легеневого здоров’я.

Лікарі занепокоєні приростом хворих і закликають жінок не боятися робити щеплення від Covid-19.

Детальніше про вакцинацію вагітних та годуючих мам від коронавірусу читайте в матеріалі: «Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid.

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Фото: Facebook перинатального центру