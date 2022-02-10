Трьом спортсменкам Львівщини призначили президентські стипендії

Видатним українським спортсменам з неолімпійських видів спорту призначили президентську стипендію. Серед них – троє представниць Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Відтак з 1 квітня 2022 року визначні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту отримають стипендії президента України.

Зокрема, 26 стипендій призначили українським спортсменів з неолімпійських видів спорту, які посіли перше-третє місце на чемпіонатах світу та перше місце на чемпіонатах Європи. Ще 24 стипендії передбачені для тренерів видатних спортсменів.

Реклама партнерів

У почесному переліку є троє представниць Львівщини. Так, чемпіонка світу з шахів Марія Музичук отримуватиме стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів. Також винагороду одержить її сестра, Анна Музичук, яка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2021 року. Розмір її стипендії – 7 прожиткових мінімумів.

Крім шахісток, стипендію матиме бронзова призерка чемпіонату світу з карате Катерина Крива. Її сума становитиме також 7 прожиткових мінімумів.

Водночас 50% премії від розміру спортсмена отримуватимуть тренери атлетів Наталя Музичук, Олег Музичук та Ігор Богдан.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.