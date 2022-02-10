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На Львівщині чоловік ховав наркотики у пістолеті

Анастасія Диняк

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У Дрогобичі правоохоронці затримали чоловіка, який у стволі пістолету заховав пакет з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу, 9 лютого, близько 22:00 год. на вулиці Бориславській у місті Дрогобич, що на Львівщині військовослужбовці Нацгвардії помітили підозрілого чоловіка. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

Під час обшуку патрульні вилучили у чоловіка пістолет, набої до нього та пакет наркотиків, який був схований у стволі зброї.

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Затриманого підозрюють у незаконному поводженню зі зброєю, а також у зберіганні наркотиків. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309  ККУ. Чоловіку загрожує до семи років за ґратами.

Наразі триває досудове розслідування.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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