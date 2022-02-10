Ковідним лікарням заплатять за готовність надавати медичну допомогу

Медзаклад, який уклав контракт «на готовність до реагування», одержить від Національної служби здоров’я щомісячне фінансування 1 мільйон 53 тисячі 510 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Таке фінансування стало можливим завдяки новому пакету медичних послуг «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях». Його включили до програми медичних гарантій із початку 2022 року.

«Готовність до реагування» – новий пакет, яким передбачено понад один мільйон гривень щомісяця, незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності», – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Відтак лікарні, які уклали контракт на цей пакет медичних послуг, отримуватимуть від Національної служби здоров’я 1 мільйон 53 тисячі 510 гривень.

Наразі Національна служба здоров’я підписує останні контракти. Вже відомо, що всього в країні за цим пакетом працюватимуть 199 медичних закладів, які є опорними для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою. Найбільше з них – у Києві та на Дніпропетровщині. Там підписали контракти по 16 лікарень.

Загалом в 2022 році «на готовність до реагування» передбачили 2,5 мільярди гривень.

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