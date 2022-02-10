Канабіс, амфетамін, MDMA, LSD: у Львові спіймали продавчинь наркотиків

У Львові правоохоронці затримали двох дівчат, учасниць злочинної групи, які торгували у Львові, області та по всі Україні наркотиками. Вартість вилучених наркотичних засобів становить близько двох мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У четвер, 10 лютого, у поліції повідомили, що двоє мешканок Дніпропетровської області віком 19 та 26 років працювали на Інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин в одному із месенджерів.

Зловмисниці орендували квартиру у Львові, де зберігали та фасували заборонені речовини. Далі реалізовували «товар» шляхом закладок на території міста або пересилали поштою під вигаданими анкетними даними у різні регіони України. Розрахунок за наркотики та психотропи здійснювався на електронний гаманець криптовалютою.

Вчора, 9 лютого, під час санкціонованих обшуків в орендованій квартирі, правоохоронці виявили та вилучили: зіп-пакети, пластикові ємності та картонні коробки, готові до відправлень, в яких було розфасовано близько 4,5 кілограма канабісу.

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Також майже пів кілограма амфетаміну, понад 300 грамів псилоцибінових грибів, майже тисяча таблеток MDMA (вагою 1,8 кілограма), 220 грамів мефедрону та 80 марок психотропної речовини LSD.

Крім того, виявлені та вилучені пакети та пристрій для вакуумування, електронні ваги, мотки клейкої стрічки різних кольорів, велика кількість прозорих пакетиків для фасування наркотиків, товарно-транспортні накладні, чеки та засоби для пакування посилок, планшет та інші речові докази.

За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених речовин становить понад 2 мільйони гривень. Все вилучене скеровано на експертизу.

Зловмисниць затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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