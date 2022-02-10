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Де у Львові та на околицях 11 лютого не буде світла: адреси

Аліса Белей

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У п’ятницю, 11 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова, Винників, Сокільників, Скнилова і Холодновідки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

  • Наливайка – 11, 12, 13, 13/1А, 14, 15, 15/1А, 16, 16/1, 17, 18, 7, 9, 9/45;
  • Фурманська – 14, 7, 9;
  • Доробок – 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
  • Загородня – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 34А, 34б, 34в, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 51, 6, 60, 6А, 9;
  • Повітряна – 50, 54, 58, 59;
  • Пропелерна – 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 47, 48, 49, 5, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;
  • Самарська – 3;
  • Донцова – 10, 10А, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;
  • Короленка – 15, 17, 19;
  • Мечникова  -18;
  • Івасюка – 10, 10а, 11, 12, 13, 18, 4, 5-7, 5/7, 6, 9;
  • Вітвера – 10;
  • Винниця -12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 2Б, 3, 30а, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а, 42, 42-65, 5, 62, 64, 7, 9;
  • Винниченка – 1, 12, 2, 3, 4, 6, 8;
  • Гоголя – 10, 10/1, 11, 11/1А, 12, 12а, 13, 14, 14/1, 15, 17, 3, 6, 6-8/26,27, 6/8, 6\8, 7, 9;
  • Городницька – 47, 47А, 56, 56-А;
  • Городоцька – Гоголя;
  • Городоцька – Шевченка;
  • Керченська – 11а, 13а, 15А, 17А, 19 А, 7-А, 7а, 8, 8а;
  • Купчинського – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 3а, 4, 40, 42, 44, 44б, 48, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А;
  • Левицького – 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112-А, 112А, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 93-А, 93а, 98;
  • Липинського – 44, 50 В, 50А;
  • Липинського – Стеблиста;
  • Листопадового Чину – 14, 26, 28б;
  • Личаківська – 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 19 а, 19-А, 19А, 20, 21, 21А, 22, 24, 24-А, 27, 4-6;
  • Луганська – 18;
  • Митна – 2;
  • Михальчука – 3, 4, 5, 6, 6-7, 6/6;
  • Огієнка – 4, 6;
  • Очаківська – 5, 7;
  • Різбярська – 1-А, 1а, 3, 4, 5;
  • Римлянина – 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7;
  • Смольського – 2, 4;
  • Соборна – 5, 6;
  • Судова – 5, 7;
  • Тунельна;
  • Угорська – 14, 14 А, 14 Б, 14А, 14В, 14Г;
  • Філатова – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Чигиринська – 42;
  • Бенцаля – 1, 10, 10А, 10В, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;
  • Гайворонського – 1А, 1Б;
  • Мила – 10, 12, 37;
  • Нагірних – 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 32, 5, 6, 7, 8;
  • Сарненська – 1, 10, 11, 11А, 13, 17, 19, 3, 4, 5, 7, 7А, 9;
  • Сметани – 1, 4, 6, 8, 8А;
  • Цегельського -19, 21А;
  • Єрошенка -21;
  • Алчевської – 13;
  • Дивізійна – 7;
  • Ковча – 13;
  • Моринецька – 14;
  • Петрицького – 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 8;
  • СГК Львівський – 19 (бічна), дільниця 15, дільниця 4;
  • СК Під дубом – 17 (бічна);
  • Татарбунарська – 10, 10А, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • Шевченка – 152, 154;
  • Яворівська – 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Також до 16:00 не варто чекати світла жителям таких вулиць у Винниках:

  • Злагоди – 19, 2г;
  • На куті – 3, 39а;
  • Ринок – 1, 2, 2а, 7;
  • Руська – 10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8.

У Сокільниках ремонтники знеструмлять вулицю:

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  • Сокільники.

Мешканці Холодновідки перебуватимуть без електропостачання на вулиці:

  • Замкнена.

Також у Скнилові не буде світла на вулицях:

  • Івасюка;
  • Авіаційна;
  • Здоров’я;
  • Зелена:
  • Українки;
  • Скнилів;
  • Солов’їна;
  • Шашкевича.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

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