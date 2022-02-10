Де у Львові та на околицях 11 лютого не буде світла: адреси

У п’ятницю, 11 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова, Винників, Сокільників, Скнилова і Холодновідки. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Наливайка – 11, 12, 13, 13/1А, 14, 15, 15/1А, 16, 16/1, 17, 18, 7, 9, 9/45;

Фурманська – 14, 7, 9;

Доробок – 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

Загородня – 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 34А, 34б, 34в, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 51, 6, 60, 6А, 9;

Повітряна – 50, 54, 58, 59;

Пропелерна – 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 47, 48, 49, 5, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;

Самарська – 3;

Донцова – 10, 10А, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;

Короленка – 15, 17, 19;

Мечникова -18;

Івасюка – 10, 10а, 11, 12, 13, 18, 4, 5-7, 5/7, 6, 9;

Вітвера – 10;

Винниця -12, 12а, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 2Б, 3, 30а, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а, 42, 42-65, 5, 62, 64, 7, 9;

Винниченка – 1, 12, 2, 3, 4, 6, 8;

Гоголя – 10, 10/1, 11, 11/1А, 12, 12а, 13, 14, 14/1, 15, 17, 3, 6, 6-8/26,27, 6/8, 6\8, 7, 9;

Городницька – 47, 47А, 56, 56-А;

Городоцька – Гоголя;

Городоцька – Шевченка;

Керченська – 11а, 13а, 15А, 17А, 19 А, 7-А, 7а, 8, 8а;

Купчинського – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 3а, 4, 40, 42, 44, 44б, 48, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А;

Левицького – 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112-А, 112А, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 93-А, 93а, 98;

Липинського – 44, 50 В, 50А;

Липинського – Стеблиста;

Листопадового Чину – 14, 26, 28б;

Личаківська – 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 19 а, 19-А, 19А, 20, 21, 21А, 22, 24, 24-А, 27, 4-6;

Луганська – 18;

Митна – 2;

Михальчука – 3, 4, 5, 6, 6-7, 6/6;

Огієнка – 4, 6;

Очаківська – 5, 7;

Різбярська – 1-А, 1а, 3, 4, 5;

Римлянина – 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7;

Смольського – 2, 4;

Соборна – 5, 6;

Судова – 5, 7;

Тунельна;

Угорська – 14, 14 А, 14 Б, 14А, 14В, 14Г;

Філатова – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Чигиринська – 42;

Бенцаля – 1, 10, 10А, 10В, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Гайворонського – 1А, 1Б;

Мила – 10, 12, 37;

Нагірних – 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 32, 5, 6, 7, 8;

Сарненська – 1, 10, 11, 11А, 13, 17, 19, 3, 4, 5, 7, 7А, 9;

Сметани – 1, 4, 6, 8, 8А;

Цегельського -19, 21А;

Єрошенка -21;

Алчевської – 13;

Дивізійна – 7;

Ковча – 13;

Моринецька – 14;

Петрицького – 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 8;

СГК Львівський – 19 (бічна), дільниця 15, дільниця 4;

СК Під дубом – 17 (бічна);

Татарбунарська – 10, 10А, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 7а, 8, 9;

Шевченка – 152, 154;

Яворівська – 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Також до 16:00 не варто чекати світла жителям таких вулиць у Винниках:

Злагоди – 19, 2г;

На куті – 3, 39а;

Ринок – 1, 2, 2а, 7;

Руська – 10а, 12а, 12б, 2, 2а, 39Б, 4, 45, 5, 5а, 6, 6а, 8.

У Сокільниках ремонтники знеструмлять вулицю:

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Сокільники.

Мешканці Холодновідки перебуватимуть без електропостачання на вулиці:

Замкнена.

Також у Скнилові не буде світла на вулицях:

Івасюка;

Авіаційна;

Здоров’я;

Зелена:

Українки;

Скнилів;

Солов’їна;

Шашкевича.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».