ОСТАННІ НОВИНИ

Через аварію низка вулиць Львова залишилася без води: коли відновлять

Аліса Белей

|

У четвер, 10 лютого, унаслідок аварійних робіт призупинено подачу води до низки вулиць Львова. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, 10 лютого, через ремонтні роботи по заміні запірної арматури, не буде води з 9:00 до 17:00 на таких вулицях Львова:

  • вул. Крип’якевича – буд. 14, 16в;
  • вул. Медової Печери – буд. 9, 27, 36, 41, 43;
  • вул. Музики – буд. 43;
  • вул. Нечуя-Левицького – буд. 17;
  • вул. Тернопільська – буд. 2.

Також з 10:00 до 16:00 без води залишаться:

  • вул. Глухий Кут – всі будинки;
  • вул. Каштанова – всі будинки;
  • вул. Кузьми – всі будинки;
  • вул. Латвійська – всі будинки;
  • вул. Медової Печери – всі будинки;
  • вул. Садівнича – всі будинки;
  • вул. Соколина – всі будинки;
  • вул. Стешенка – всі будинки;
  • вул. Ярошинської – всі будинки.

З 10:15 до 15:30 води не буде:

Реклама партнерів
  • вул. Дашкевича – всі будинки;
  • вул. Жовківська – всі будинки;
  • вул. Заводська – всі будинки;
  • вул. Остряниці – всі будинки.

З 10:50 до 15:00 без води будуть ще такі вулиці:

  • вул. Кульпарківська – буд. 123, 123 корпус 1, 123 корпус 3;
  • вул. Широка – буд. 85, 92;
  • вул. Стрийська – буд. 93, 99.

А також, з 10:30 до 15:45, без води залишилися кілька вулиць у селі Малехів:

  • вул. Поліська – всі будинки;
  • вул. Галицька – всі будинки;
  • вул. Дороша Тараса – всі будинки.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

Українські «хакери» готові до кібератак з РФ
Василь Коваль
Українські «хакери» готові до кібератак з РФ

Вже фактично вісім років Україна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Активна військова фаза анексії Криму та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів