Через аварію низка вулиць Львова залишилася без води: коли відновлять

У четвер, 10 лютого, унаслідок аварійних робіт призупинено подачу води до низки вулиць Львова. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, 10 лютого, через ремонтні роботи по заміні запірної арматури, не буде води з 9:00 до 17:00 на таких вулицях Львова:

вул. Крип’якевича – буд. 14, 16в;

вул. Медової Печери – буд. 9, 27, 36, 41, 43;

вул. Музики – буд. 43;

вул. Нечуя-Левицького – буд. 17;

вул. Тернопільська – буд. 2.

Також з 10:00 до 16:00 без води залишаться:

вул. Глухий Кут – всі будинки;

вул. Каштанова – всі будинки;

вул. Кузьми – всі будинки;

вул. Латвійська – всі будинки;

вул. Медової Печери – всі будинки;

вул. Садівнича – всі будинки;

вул. Соколина – всі будинки;

вул. Стешенка – всі будинки;

вул. Ярошинської – всі будинки.

З 10:15 до 15:30 води не буде:

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вул. Дашкевича – всі будинки;

вул. Жовківська – всі будинки;

вул. Заводська – всі будинки;

вул. Остряниці – всі будинки.

З 10:50 до 15:00 без води будуть ще такі вулиці:

вул. Кульпарківська – буд. 123, 123 корпус 1, 123 корпус 3;

вул. Широка – буд. 85, 92;

вул. Стрийська – буд. 93, 99.

А також, з 10:30 до 15:45, без води залишилися кілька вулиць у селі Малехів:

вул. Поліська – всі будинки;

вул. Галицька – всі будинки;

вул. Дороша Тараса – всі будинки.

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