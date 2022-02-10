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5 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Аліса Белей

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати п’ятьох собак, які шукають домівки, а на цей час перебувають в ЛКП «Лев». Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Отож, нову домівку шукають:

Чіта, 1 рік. Місце вилову: Брюховичі.

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Приємна дівчина з добрим характером. Не дивлячись на свій молодий вік, добре вже знайома з етикетом та з тим, як має себе поводити справжня леді.

Емма, 10 місяців. Місце вилову: вул. Городоцька.

Весела красуня, яка завжди намагається встигнути всюди. Адже каже, що їй сумно сидіти на одному місці, коли на світі стільки всього цікавого.

Тора, 1 рік. Місце вилову: Брюховичі.

Така миленька крихітка з розумними очима. Дуже тягнеться до людей і готова за друзями йти хоч на край світу.

Руна, 6 років. Місце вилову: вул. Глухий Кут.

З таким сильним голосом, як в Руни можна підкорювати співочі олімпи. Але їй більше по душі родинний затишок та тихі вечірні розмови за переглядом романтичного фільму.

Лакі, 6 років. Місце вилову: Брюховичі.

Лакі прив’язали та просто залишили самісіньку сам на сам з вулицею, тому й має такі сумні очі, бо зневірилася в тому, що в неї може все налагодитися. Втім, вона все так само залишається хорошою та лагідною дівчинкою.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, 15 січня, ЛКП «Лев» завершив плановий карантин та повернувся до роботи.

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Фото: ЛКП «Лев»

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