В Академії сухопутних військ вшанували пам'ять загиблого на Донбасі випускника

У середу, 9 лютого, в Національній академії сухопутних військ вшанували пам’ять старшого лейтенанта Василя Білака, який загинув у зоні бойових дій на Донбасі сім років тому. Про це йдеться у Facebook НАСВ.

Після завершення у 2014 році Академії сухопутних військ за фахом «Управління діями підрозділів артилерії» молодий офіцер обіймав посаду командира гаубичного самохідно-артилерійського взводу у 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді. З літа того ж року брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

9 лютого 2015 року старший лейтенант Василь Білак зник безвісти, а згодом був ідентифікований серед інших полеглих українських воїнів, котрі боронили нашу Батьківщину від російських окупантів в районі Дебальцевого.

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Указом Президента України старшого лейтенанта Василя Білака нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

За традицією, у день роковин загибелі випускника навчального закладу курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ вшанували пам’ять свого побратима, запаливши лампадки біля меморіалу, присвяченого полеглим випускникам навчального закладу, помолились за упокій його душі разом із військовими капеланами.

Разом із курсантми полеглого українського офіцера вшанували й слухачі Загальновійськового училища Військової академії Сен-Сір Коеткідан ЗС Французької Республіки лейтенанти Тенгай Рейнод та Етінне Шарпентьєр, які цими днями проходять стажування у Національній академії сухопутних військ.

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