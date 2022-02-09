У Львові придумали, як втримати тепло у трамваях

З понеділка, 14 лютого, пасажирам деяких трамваїв дозволять самотужки відкривати двері електротранспорту. Таким чином у Львові хочуть зекономити на опаленні в трамваях. Про це Львівський портал повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З метою економії тепла та комфортного перевезення пасажирів трамваїв у холодний період у Львові розпочинають тестування режиму персоналізованого відкривання-закривання дверей «Збережемо тепло разом». Тестовий період триватиме півтора місяці – з 14 лютого по 31 березня.

Відтак пасажири отримають доступ до відкривання дверей у трамваях, де це передбачено. Для цього потрібно просто доторкнутися до кнопки, розміщеної ззовні вагона чи всередині салону.

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Проте така опція буде доступна не всім і не завжди. Зокрема, у години пік по буднях (з 7:00 по 10:00 та з 16:00 по 20:00) водії можуть обмежити цю функцію. Крім того, цей режим тестуватимуть тільки на трамваях марки «Електрон» (3TL, 5TL) та Tatra KT4DM. Вони курсують на маршрутах №1, №2, №8, №3 і №6.

У «Львівелектротранс» просять львів’ян допомагати людям поважного віку, дітям та гостям міста, які можуть не знати, як діяти на зупинках або у салоні трамваїв у непікові години. Як працюватиме ця опція, у мерії демонструють на відео.

Нагадаємо, відповідно до наказу директора ЛКП «Львівелектротранс» опалення у салонах трамваїв та тролейбусів водій вмикає при зниженні температури до -2 градусів і нижче.

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Фото: Роман Балук