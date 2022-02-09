Американські хірурги прооперували у Львові дівчинку із вадою серця

Лікарі Першого медоб’єднання Львова разом із американськими колегами прооперували 7-річну дівчинку, яка народилась із вродженою вадою серця. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Майже 7 років Аня із Прикарпаття бореться із діагнозом – Тетрада Фалло. При цьому захворюванні серце має одразу 4 вади: клапан легеневої артерії звужений, аорта зміщена, правий шлуночок гіпертрофований, а між ним і лівим шлуночком – дірочка, через яку змішується кров.Через те, що вада серця пізно себе проявляє, половина дітей, які народжують із Тетрада Фалло, не доживають до 5 років.

Діагноз дитині поставили під час УЗД ще під час вагітності матері. Після народження до захворювання додались ще патологія нирок, сечового міхура та кишкова непрохідність. Останні вдалось усунути відразу завдяки операції. Проте, налагодити роботу серця медики не змогли через проблеми з нирками.

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Усе своє життя маленька дівчинка жила із вадою серця. Хвороба забирала у неї всі сили. Крім того, вона сповільнила ріст дитини і у свій вік Аня важила лише 17 кг.

Батьки дівчинки звернулись до лікарів у Львові. Разом із американськими кардіохірургами, медики продумали лікування: впродовж 2 тижнів стабілізувати роботу нирок, а потім – прооперувати серце.

Операція пройшла успішно. Медики змогли повністю усунути ваду серця в дитини. Наразі дівчинка готується їхати додому. Вона стала однією із 15 діток, яких оперували львівські лікарі разом з американськими колегами.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові провідні хірурги зі США в рамках благодійної місії Novick Cardiac Alliance спільно із кардіохірургами Першого медичного об’єднання оперували діток із важкими вродженими вадами серця.

Медики встигли прооперувати 15 дітей, ще 40 – отримали консультацію.

Додамо, що благодійна місія лікарів зі США уже планує третій візит до Львова на початку травня цього року. Американські лікарі впевнені, що Львів рухається у правильному напрямку, тому завжди готові допомогти Першому медичному об’єднанню міста.

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Фото: ТМО