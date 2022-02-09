ОСТАННІ НОВИНИ

Львову повернули приватизовану кримінальним авторитетом землю на Знесінні

Ольга Денисяка

|

Господарський суд затвердив мирову угоду, відповідно до якої земельну ділянку розміром 0,35 га на вул. Митрополита Липківського повернули громаді Львова. Про це у Facebook заявила директорка юридичного департаменту мерії Гелена Пайонкевич.

За її словами, спроби повернути ділянку вул. Митрополита Липківського тривали декілька років. 8 лютого Господарський суд затвердив мирову угоду, згідно з якою ділянку повернули громаді.

«З 2019 року місто та Галицька окружна прокуратура міста Львова судилися за земельну ділянку на вул. Митрополита Липківського. Ділянка чудесна – 0.35 га. Місце розташування видно на карті. Сьогодні Господарським судом затверджено мирову угоду, згідно з якою ділянку безумовно повернуто громаді», – зазначила Гелена Пайонкевич.

Реклама партнерів

Нагадаємо, вперше почали з’ясовувати обставини передачі земельної ділянки на вулиці Митрополита Липківського у приватну власність ще у 2018 році. Ця ділянка була у списку ділянок, що їх мерія надала правоохоронцям як такі, що незаконно вибули з комунальної власності, і належала ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс».

Вже у 2019 році прокуратура в інтересах ЛМР звернулась з позовом про витребування ділянки біля парку «Знесіння» і з’ясувалося, що фірма стала власником ділянки на підставі договору купівлі-продажу. Згодом поліція відкрила кримінальне провадження щодо  службових осіб регіонального ландшафтного парку «Знесіння» через «зловживання владою або службовим становищем». Слідчі підозрювали, що саме через дії працівників парку земельна ділянка і вибула з комунальної власності.

За інформацією Публічної кадастрової карти, підприємці придбали ділянку у травні 2017 року. Придбали її вони у нащадків відомого львівського кримінального авторитета 90-х років Миколи Лозинського, більш відомого як Коля Рокеро. Після його загибелі ділянка перейшла у спадщину його двом синам та дружині. Сам Лозинський, за матеріалами судової справи, став її власником у січні 2000 року.

Нагадаємо, Микола Лозинський (Коля Рокеро) був розстріляний у 2007 році у власному автомобілі на проспекті Чорновола. За кермом авто була його дружина, яка отримала вогнепальні поранення.

Свідоцтво про право на спадщину дружина та сини отримали 16 травня 2021 року. Вже через 9 днів продали її «Будівельному Альянсу-Плюс».

ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» зареєстроване у 2006 році у Львові. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових приміщень. Власником 80% підприємства тернополянин Ігор Гуда. Ще по 10% належить КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», яке пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

Українські «хакери» готові до кібератак з РФ
Василь Коваль
Українські «хакери» готові до кібератак з РФ

Вже фактично вісім років Україна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Активна військова фаза анексії Криму та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів