Львову повернули приватизовану кримінальним авторитетом землю на Знесінні

Господарський суд затвердив мирову угоду, відповідно до якої земельну ділянку розміром 0,35 га на вул. Митрополита Липківського повернули громаді Львова. Про це у Facebook заявила директорка юридичного департаменту мерії Гелена Пайонкевич.

За її словами, спроби повернути ділянку вул. Митрополита Липківського тривали декілька років. 8 лютого Господарський суд затвердив мирову угоду, згідно з якою ділянку повернули громаді.

«З 2019 року місто та Галицька окружна прокуратура міста Львова судилися за земельну ділянку на вул. Митрополита Липківського. Ділянка чудесна – 0.35 га. Місце розташування видно на карті. Сьогодні Господарським судом затверджено мирову угоду, згідно з якою ділянку безумовно повернуто громаді», – зазначила Гелена Пайонкевич.

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Нагадаємо, вперше почали з’ясовувати обставини передачі земельної ділянки на вулиці Митрополита Липківського у приватну власність ще у 2018 році. Ця ділянка була у списку ділянок, що їх мерія надала правоохоронцям як такі, що незаконно вибули з комунальної власності, і належала ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс».

Вже у 2019 році прокуратура в інтересах ЛМР звернулась з позовом про витребування ділянки біля парку «Знесіння» і з’ясувалося, що фірма стала власником ділянки на підставі договору купівлі-продажу. Згодом поліція відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб регіонального ландшафтного парку «Знесіння» через «зловживання владою або службовим становищем». Слідчі підозрювали, що саме через дії працівників парку земельна ділянка і вибула з комунальної власності.

За інформацією Публічної кадастрової карти, підприємці придбали ділянку у травні 2017 року. Придбали її вони у нащадків відомого львівського кримінального авторитета 90-х років Миколи Лозинського, більш відомого як Коля Рокеро. Після його загибелі ділянка перейшла у спадщину його двом синам та дружині. Сам Лозинський, за матеріалами судової справи, став її власником у січні 2000 року.

Нагадаємо, Микола Лозинський (Коля Рокеро) був розстріляний у 2007 році у власному автомобілі на проспекті Чорновола. За кермом авто була його дружина, яка отримала вогнепальні поранення.

Свідоцтво про право на спадщину дружина та сини отримали 16 травня 2021 року. Вже через 9 днів продали її «Будівельному Альянсу-Плюс».

ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» зареєстроване у 2006 році у Львові. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових приміщень. Власником 80% підприємства тернополянин Ігор Гуда. Ще по 10% належить КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», яке пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.

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