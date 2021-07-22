Львів намагається відсудити приватизовану кримінальним авторитетом ділянку

Львівська міська рада намагається повернути в комунальну власність земельну ділянку біля парку «Знесіння» площею 0,35 га. Ділянка розташована в парковій зоні, але сьогодні її власником є ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс», і в цільовому призначенні написано «для будівництва і обслуговування житлового будинку». Господарський суд Львівської області розгляне справу вже 27 липня. Про це пишуть Наші.Гроші.Львів.

За словами очільниці юридичного управління Львівської міської ради Гелени Пайонкевич, це територія постійного користування Регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Це підтверджується і відповідною ухвалою ЛМР про затвердження меж ландшафтного парку.

Спроби повернути ділянку тривають ще з 2018 року. Саме тоді вперше почали з’ясовувати обставини передачі земельної ділянки на вулиці Митрополита Липківського з кадастровим номером 4610137200:08:003:0017 та площею 0,35га у приватну власність. Ця ділянка була у списку ділянок, що їх мерія надала правоохоронцям як такі, що незаконно вибули з комунальної власності, і належала ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». До речі, в цьому списку була і ще одна ділянка, яка теж належала на цьому товариству і за яку судиться мерія – підприємство вже не вперше стає власником ділянок у Львові завдяки сумнівним схемам.

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Галицький районний суд Львова наклав арешт на цю землю, але згодом «Будівельний Альянс-Плюс» оскаржив таке рішення.

Вже у 2019 році прокуратура в інтересах ЛМР звернулась з позовом про витребування ділянки біля парку «Знесіння» і з’ясувалося, що фірма стала власником ділянки на підставі договору купівлі-продажу.

У квітні поточного року поліція відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб регіонального ландшафтного парку «Знесіння» через «зловживання владою або службовим становищем». Слідчі підозрюють, що саме через дії працівників парку земельна ділянка і вибула з комунальної власності.

За інформацією Публічної кадастрової карти, підприємці придбали ділянку у травні 2017 року. Придбали її вони у нащадків відомого львівського кримінального авторитета 90-х років Миколи Лозинського, більш відомого як Коля Рокеро. Після його загибелі ділянка перейшла у спадщину його двом синам та дружині. Сам Лозинський, за матеріалами судової справи, став її власником у січні 2000 року.

Нагадаємо, Микола Лозинський (Коля Рокеро) був розстріляний у 2007 році у власному автомобілі на проспекті Чорновола. За кермом авто була його дружина, яка отримала вогнепальні поранення.

«Лозинський Микола Степанович став власником ділянки на підставі договору купівлі-продажу №387 від 26 січня 2000 року, Державний акт на право власності було видано 26 травня 2000 року», – розповіла в коментарі «Нашим грошам. Львів» Гелена Пайонкевич.

Вона також наголосила, що Львівською міською радою жодних рішень щодо передачі у власність цієї ділянки ні Лозинському, ні будь-яким іншим особам не приймалося. Згідно з зонінгом, ділянка розташована у парковій зоні. Окрім того, земельна ділянка є вільною від забудови, об’єкти нерухомості, які б належали Лозинському чи іншій особі на праві власності тут відсутні.

Для вирішення справи прокуратура з минулого року намагається викликати до суду для залучення до справи нащадків Миколи Лозинського, проте жодного разу вони так і не з’явились. Суду вдалось офіційно з’ясувати лише адресу одного з синів на вулиці Братів Рогатинців. Але за даними сервісу YouControl, тут також зареєстрована і дружина Лозинського Олександра Лозинська, яка є власницею кількох підприємств.

Свідоцтво про право на спадщину дружина та сини отримали 16 травня 2021 року. Вже через 9 днів продали її «Будівельному Альянсу-Плюс».

ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» зареєстроване у 2006 році у Львові. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових приміщень. Власником 80% підприємства тернополянин Ігор Гуда. Ще по 10% належить КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», яке пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.

Ігор Гуда володіє цілою низкою будівельних фірм в Тернополі, зокрема, ТОВ «Креатор-Буд», яке фігурує в кримінальному провадженні через підробку документів.

У Львові «Будівельний Альянс-Плюс» також відомий тим, що планував розпочати будівництво на вулиці Пасічній,146, але міська рада запідозрила підробку документів і не видала містобудівні умови та обмеження. Згодом виявилось, що фірма, яка продала ділянку «Будівельному Альянсу-плюс», отримала її незаконно.

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Фото: Наші.Гроші.Львів