Інсульт «помолодшав», – львівські медики

За два місяці роботи в інсультне відділення 8-ої лікарні Львова поступили 103 пацієнти. Таким чином воно вже повністю заповнене. Водночас усе частіше на лікарняне ліжко потрапляють люди віком 35-45 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Перше територіальне медоб’єднання Львова.

Так, інсультне відділення у 8-ій лікарні відкрили ще у грудні 2021 року, аби рятувати людей із гострим порушенням кровообігу мозку. Середній вік пацієнтів зазвичай становить 50-70 років. Однак медики зауважують, що тепер інсульт «помолодшав» і став частіше вражати молодих людей від 35 до 45 років.

Водночас у Центрі громадського здоров’я України зазначають, що інсульт вражає понад 110 тисяч українців щороку. На жаль, 30-40% із них помирають упродовж перших 30 днів. Ті, що змогли вижити (приблизно 20-40%), стають залежними від допомоги рідних та близьких. І тільки 10% людей повертаються до повноцінного життя, якщо їм встигли надати вчасну допомогу.

Медична допомога при інсульті максимально ефективна лише впродовж 4 годин після появи перших симптомів – це так зване «терапевтичне вікно». Проте часто люди нехтують цим і звертаються до лікарів запізно.

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Тому лікарі наголошують: для того, аби розпізнати інсульт та врятувати людину, потрібно вміти його розпізнати. До ознак інсульту належать: порушення мовлення, раптова асиметрія обличчя, запаморочення, слабкість чи оніміння кінцівок та погіршення зору.

Крім того, можна попросити людину посміхнутись або підняти руки вгору. Якщо вона цього зробити не змогла, потрібно негайно викликати швидку.

Однак інсульту все ж можна запобігти, якщо дбати про своє здоров’я й своєчасно звертатись до лікарів. У Центрі громадського здоров’я радять:

Перевіряти рівень холестерину. Його потрібно контролювати не рідше, ніж 1 раз на 5 років.

Контролювати артеріальний тиск. Це можна робити вдома, в деяких аптеках та у лікарнях.

Обирати здорову їжу. Щоденний раціон має містити свіжі овочі та фрукти. Натомість від жирів та холестерину краще відмовитись. Також важливо обмежити споживання солі.

Фізична активність. Достатньо займатись швидкою ходьбою принаймні 30-40 хвилин на день або виконувати аеробні вправи. Однак перед початок фізичних навантажень потрібно проконсультуватись із лікарем.

Лікувати інші захворювання, які провокують інсульт, – діабет, артеріальну гіпертензію або серцеві захворювання.

Відмовитись від куріння та алкоголю.

Додамо, що інсульт опинився на третьому місці серед причин смертності в Україні. Торік він забрав життя 75 тисяч українців.

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