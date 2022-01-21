Коронавірус опинився на другому місці серед причин смертності в Україні

За минулий рік Covid-19 став другою причиною смертності в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі статистики в Україні.

Загалом, із січня до листопада 2021 року в Україні зафіксували 649 999 смертей. Найбільше летальних випадків сталось через хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічна хвороба серця – 392 328 осіб.

Натомість коронавірус забрав життя 76 949 людей і став другою найпоширенішою причиною смертності. Третя причина смертності – цереброваскулярні хвороби, тобто пов’язані з ураженням судин головного мозку (інсульт), від них померло 75 563 людини.

На четвертому місці – злоякісні новоутворення. Вони забрали життя 67 750 українців. І на п’ятій сходинці – грип та пневмонія. Вони спричинили смерть 19 970 осіб. Щодо Львівщини, то від січня до серпня 2021 року в області померло 24 598 осіб.

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За причинами смерті перше місце посіли хвороби системи кровообігу (57,0% від усієї кількості померлих), друге – новоутворення (11,7%), третє – коронавірусна інфекція COVID –19 (8,7%).

Нагадаємо, за весь час пандемії коронавірусу в України захворіло 3,8 млн людей, а померло – майже 99 тисяч.

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