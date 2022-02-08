У Львові прооперували 13-річну дівчинку із великою пухлиною в грудях

Через новоутвір у грудній клітці дитина півтора місяця кашляла та не могла повноцінно дихати. Після операції та реабілітації дівчинка зможе повернутися до звичного життя. Про це Львівському порталу повідомили у Західноукраїнському медцентрі.

Як розповіла мама пацієнтки, перші ознаки хвороби з’явилися у дитини ще у грудні минулого року. Дівчинка почала скаржитися на покашлювання, згодом додалася задишка. Врешті одного дня дитина просто не змогла дійти до школи через труднощі з диханням. З цією проблемою мама звернулася до педіатра, який виписав медикаменти для лікування кашлю. Але ліки не допомагали, дівчинці гіршало.

Коли через два тижні кашель не пройшов, мама повезла доньку в районну лікарню. На УЗД виявили страшну знахідку – пухлину, яка тиснула на серце та легені.

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Відтак, вже у січні дівчинка потрапила до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де провели ретельне обстеження пацієнтки. З’ясувалося, що пухлина доброякісна, але вона великих розмірів (орієнтовно як серце) і призводить до проблем з диханням та кровообігом.

«Дитина потрапила до нас в той момент, коли вона вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки. Стан дівчинки погіршувався, оскільки пухлина збільшувалась дуже швидко», ­– розповів завідувач відділення дитячої хірургії Західноукраїнського медцентру Богдан Романишин.

Лікарі провели надскладну 4-годинну операцію із видалення тератоми (пухлини) переднього середостіння. Як зазначив Богдан Романишин, це рідкісне захворювання. Адже минулого року у центрі провели тільки 3 схожі операції, цьогоріч – це перший такий випадок з видалення тератоми у грудній клітці.

Наразі дівчинка почувається добре, має хороший апетит та мріє повернутися додому до своїх братика та сестрички. А поки маленька пацієнтка тренується надувати повітряні кульки, щоб розробляти легені. Попереду у дитини довгий період реабілітації, після якого дівчинка повернеться до звичного ритму життя.

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Фото: ЗУСДМЦ