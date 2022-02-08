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Під час пожежі у Львові врятували 4-річну дівчинку

Аліса Белей

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Під час пожежі у власній квартирі у Львові ледь не загинула 4-річна дитина та її батько. Їх вчасно виявили патрульні поліції та вивели з задимленого помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У вівторок, 8 лютого, близько 3 години ночі, поліцейським надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Драгана, що в Сихівському районі Львова.

Першими на виклик прибули патрульні. Через сильне задимлення та паніку, заявник не міг самотужки вийти з квартири. Тож інспектор Олег Квик стукав у двері, аби мешканець квартири, на звук зміг зорієнтуватися. 

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Нарешті чоловік зміг знайти вихід. Він сильно кашляв від диму та повідомив, що у квартирі лишилась донька. Патрульні поліції, не гаючи часу, забігли до квартири, попри густий дим. 

Поліцейські знайшли 4-річну дівчинку на ліжку, вона спала. Правоохоронець швидко взяв її на руки, загорнув у ковдру та виніс на свіже повітря. Вже на вулиці заспокоїв дитину та передав на огляд медикам. Дівчинку шпиталізували для ретельної перевірки.

Рятувальники, які прибули на місце ліквідували пожежу. Попередня причина загоряння подовжувач, який лежав на кріслі.

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