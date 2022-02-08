Під час пожежі у Львові врятували 4-річну дівчинку

Під час пожежі у власній квартирі у Львові ледь не загинула 4-річна дитина та її батько. Їх вчасно виявили патрульні поліції та вивели з задимленого помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
У вівторок, 8 лютого, близько 3 години ночі, поліцейським надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Драгана, що в Сихівському районі Львова.
Першими на виклик прибули патрульні. Через сильне задимлення та паніку, заявник не міг самотужки вийти з квартири. Тож інспектор Олег Квик стукав у двері, аби мешканець квартири, на звук зміг зорієнтуватися.
Нарешті чоловік зміг знайти вихід. Він сильно кашляв від диму та повідомив, що у квартирі лишилась донька. Патрульні поліції, не гаючи часу, забігли до квартири, попри густий дим.
Поліцейські знайшли 4-річну дівчинку на ліжку, вона спала. Правоохоронець швидко взяв її на руки, загорнув у ковдру та виніс на свіже повітря. Вже на вулиці заспокоїв дитину та передав на огляд медикам. Дівчинку шпиталізували для ретельної перевірки.
Рятувальники, які прибули на місце – ліквідували пожежу. Попередня причина загоряння – подовжувач, який лежав на кріслі.
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Аліса Белей