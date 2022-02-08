Оля Цибульська у Львові запрошує на концерт до Дня матері

У неділю, 8 травня, відбудеться великий сольний концерт Олі Цибульської. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Оля Цибульська приготувала особливий виступ до Дня матері. На концерті прозвучать улюблені хіти, які вже увійшли в історію української музики, ексклюзивні зізнання, захоплюючі інтерактиви і живий бенд. Все це і не тільки чекає на усіх гостей свята.

«Приходьте обійматися і радісно плакати від спогадів про безтурботне дитинство, і гиготіти, згадуючи юність. Збирати з кожної пісні докупи всю любов і дарувати мамі. Бо такий букет ніколи не зав’яне. Буде відверто, вкрай емоційно і танцювально», – запрошують організатори.

Концерт відбудеться у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22). Початок дійства о 17.00. Квитки доступні за посиланням: ticketspoint.com.ua

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