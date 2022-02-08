На Самбірщині врятували червонокнижного лісового кота

На обійстя жителя села Либохора на Самбірщині завітав непроханий гість ­– кіт лісовий. Перебратися ближче до людських осель його змусила цьогорічна сніжна зима. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний природний парк «Бойківщина».

Візит дикої тварини став для мешканця села Либохора Андрія Коліщака справжньою несподіванкою. Кіт у пошуках їжі понадився на його домашню птицю. Але чоловік не став карати дрібного хижака за втрату птаства, натомість разом з односельцями допоміг повернути тварину у звичне їй середовище.

До рятувальної операції також долучилися Павло та Мирон Казибрід, які відвезли кота до його лісової домівки. Вони зняли на відео момент виходу на волю дикого звіра.

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За словами фахівців парку, лісовий кіт – це дрібний хижак, занесений до Червоної книги України. Простим людям ця тварина нагадує звичайну домашню кішку. Але досвідчений біолог і мисливець побачить малопомітні риси, що відрізняють пухнатого домочадця від здичавілого родича.

В Україні налічується понад 300-400 особин цього виду. Лісові коти ведуть переважно нічний спосіб життя. Полюбляють їсти дрібних гризунів, птахів, комах, змій, а в прибережних районах – ще й рибу.

Свої житла лісові коти облаштовують у чагарниках, кореневищах дерев, старих норах інших тварин. З людьми вони намагаються не контактувати, тому дикого кота нелегко зустріти в лісі. Однак, у холодну пору року можуть перебиратися ближче до людських хат, де полюють на дрібних гризунів та домашню птицю.

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Фото – з мережі Інтернет