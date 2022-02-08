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На Донбасі окупанти поранили українського військового

Оксана Попович

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У понеділок, 7 лютого, російсько-окупаційні війська кілька разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав український захисник. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Впродовж минулої доби російські війська 5 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Противник зі стрілецької зброї обстрілював наші позиції у районі Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі).

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Його евакуювали до шпиталю. Стан бійця медики оцінюють як задовільний.

Станом на 07:00 год. вівторка, 8 лютого, порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців не зафіксовано.

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«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – додають у штабі ООС.

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