Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків через підтримку України у протистоянні з РФ.

У понеділок, 7 лютого, фондові ринки США і ЄС дійсно просіли. Але причина цього не лише побоювання з приводу посилення військової напруги між Росією і Україною, а й дії з боку центрального банку США, який гасить зростання інфляції у Америці шляхом підвищення відсоткових ставок та розпродажем акцій.

У Лондоні індекс FTSE 100 впав більш ніж на 2,5%, а біржі в Німеччині і Франції впали майже на 4%. У США понеділок розпочався із падіння на фондовому ринку більш ніж на 2%, проте до кінця дня за океаном спостерігалася динаміка зростання.

Ринки країн з високим ВВП (наприклад, США, Ізраїль, Франція) більш стійкі до соціальних потрясінь, аніж ринки країн, що розвиваються. Тут інвестори менше реагують на негативні настрої в світі, і зрушити їхні ринки з великою капіталізацією складніше.

Росія навряд має право відносити себе до країн із великим ВВП, тому закономірно, що російський ринок акцій впав чи не найбільше. Це падіння головних біржових індексів можна порівняти з обвалом на початку пандемії, що відбулось у березні 2020 року. Саме для Росії, а не США чи Європи, головною причиною обвалу російських активів стало зростання геополітичних ризиків через можливе вторгнення в Україну.

За останні місяці світові ринки вже кілька разів істотно “штормило”, але серйозне піке починається тільки зараз. Падіння світового ринку приблизно на 5%, а російського на 20% – це ще далеко не межа. Аналітики визнають, що «дна» поки що не видно.

“Складно сказати, де буде дно російського ринку, але якщо згадати ситуацію з початком пандемії у березні 2020 року, індекс «Мосбіржі» тоді впав на 35% приблизно до 2100 пунктів. Якщо брати до уваги жовтень 2021 року, як початок геополітичних потрясінь, то ринок РФ втратив вже майже 25%”, – говорить директор департаменту по роботі з акціями УК “Система Капітал” Костянтин Асатуров.

Експерт вважає, що з початком зимових Олімпійських ігор 2022 панічні настрої трохи вщухнуть, а ринок заспокоїться, але якщо Росія не припинить ескалацію конфлікту з Україною то на Росію очікує продовження економіного падіння.

Російський фондовий ринок падає з кінця позаминулого тижня на тлі провальних переговорів Кремля із США і НАТО, різких заяв представників Міністерства закордонних справ РФ, і загроз війни з Україною. За декілька днів акції найбільших компаній Росії: “Газпрому”, “Ощадбанку”, “Русала”, АФК “Система”, “Норникеля”, “Новатека”, ВТБ, “Роснефти”, в середньому втратили 10-15% своєї вартості. При цьому значно подорожчали долар і євро.

Центробанк РФ, щоб не допустити знецінення до 80 рублів за 1 долар, був вимушений оголосити про припинення закупівлі валюти на невизначений термін. Але й це не допомогло.

За усіма показниками початок 2022 року може стати одним з найгірших для російського фондового ринку за останні 25 років. На тлі реакції цивілізованого світу, на агресію Росії проти України, індекс «Мосбіржі» продовжує бити антирекорди і потенційно може досягти показників кризових 1998 і 2008 років.

Російська бізнес-еліта, олігархи і керівники великих державних підприємств країни відомі своєю лояльністю Кремлю. Багато хто з тих, хто сьогодні займається бізнесом, розуміє, що вони утримують свої позиції тільки до тих пір, поки це дозволяють Путін і його найближче оточення. Хоча вони можуть публічно сперечатися про податкові ставки, інвестиційні схеми або державну підтримку, зовнішня політика для них закрита. Інакше великий бізнес в Росії неможливий. Тому єдине, що залишається російській бізнес-еліті, яка втрачає мільярди доларів через агресивно-хворобливу зовнішню політику Кремля, це – мовчки готуватися до ще більших втрат.

«Ми мало що можемо зробити, коли в гру вступають великі політичні сили. У нас зв’язані руки», – сказав анонімно виданню «The Moscow Times» один з бізнесменів російського списку «Forbes» 200 найбагатших людей країни».

Бізнесмени Росії страждають від економічної кризи, що насувається, але не можуть заявляти про це публічно. Якщо страждають лідери бізнесу, то що вже говорити про простих людей, для яких падіння ринків – це подорожчання власного життя, безробіття і бідність!

Але Путін дуже далекий від хвилювання за Росію, її економічного стану і розвитку, життя і благополуччя простих росіян. У своєму імперському маренні він, схоже, зовсім забув про країну, яка навіть без додаткових санкцій країн Заходу, у відповідь на агресивні дії, скочується у прірву. Єдине, що залишається у такій ситуації путінському режиму – брехливо кричати що у когось ще гірше, як на Росії.