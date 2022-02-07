Під час пожежі на Львівщині врятували 9 людей. Серед них – 5-місячне немовля

У понеділок, 7 лютого, надзвичайники врятували дев’ять людей, які через пожежу не могли вибратися із задимлених квартир в Дрогобичі на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Троє рятувальників: Андрій Фок, Андрій Живчиний та Іван Слуцький у той день мали вихідний. Під час спілкування чоловіки помітили, як з вікна квартири на третьому поверсі чотириповерхового будинку на вулиці Грушевського, 44 вибивається густий чорний дим.

Не гаючи часу надзвичайники кинулися у задимлений будинок та приступили до евакуації людей із помешкань. Зайшовши у будинок Андрій Фок почув, як у квартирі, де виникла пожежа, чути стогін людини.

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На фото рятувальник Андрій Фок, що врятував чоловіка з квартири у вогні

Не зважаючи на сильне задимлення та високу температуру, Андрій увійшов у квартиру охоплену полум’ям. Він побачив, що на підлозі лежить чоловік. Рятувальник виніс постраждалого на сходову клітину.

Як згодом з’ясувалося, то був 57-річний власник квартири. Внаслідок пожежі він отримав опіки тіла (70%). Його у важкому стані госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

Після цього до місця події прибули Дрогобицькі рятувальники. Надзвичайники включились спеціальні апарати захисту органів дихання, зору та приступили до ліквідації займання та порятунку людей, що ще залишились у задимлених помешканнях.

Рятувальники за допомогою висувної драбини врятували з задимленої квартири на третьому поверсі 5-місячне немовля та його батьків. Також за допомогою автодрабини з четвертого поверху врятували двох дітей 9 та 12 років.

Всього на пожежі врятували дев’ятьох людей – з них троє дітей. О 11:34 пожежу локалізували та о 11:42 ліквідували. До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників.

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Фото: ДСНС