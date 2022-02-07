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На Львівщині тиждень розшукують школярку, яка зникла з хлопцем

Ольга Денисяка

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Поліція Львівщини оголосила в розшук 16-річну дівчину з Радехова, яка зникла тиждень тому. Ймовірно, школярка поїхала зі своїм хлопцем до Одеси. Про це йдеться у Facebook Червоноградського відділку поліції.

 

16-річну Лідію Косів оголосили в розшук у понеділок, 7 лютого. Школярка вийшла з дому в Радехові ще 29 січня і досі не повернулась. Дівчина перестала виходити на зв’язок та вимкнула мобільний телефон.

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За інформацією поліції, дівчина може перебувати зі своїм 21-річним хлопцем Романом Литвином в Одесі.

Прикмети зниклої школярки: ріст – 150-155 см,  середньої тілобудови, карі очі, довге темно-русе волосся. Була одягнена в довге чорне пальто, сірий шарф, чорні високі черевики, темні штани та мала з собою сумку чорного кольору.

(Так виглядає хлопець дівчини, з яким вона, ймовірно, перебуває в Одесі)

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дівчини, правоохоронці просять телефонувати за такими номерами: 102, 0670066102, 0682015806. Також можна звернутись до Червоноградського відділку поліції, що розташований на вулиці св. Володимира, 8а в Червонограді.

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