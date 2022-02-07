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Де у Львові та на околицях 8 лютого не буде світла: адреси

Аліса Белей

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У вівторок, 8 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та його околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

  • Хмельницького – 187а, 187Б, 205;
  • Величковського – 10, 12, 14, 14-А, 16, 26, 30, 32, 32А, 34, 34-44, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 50, 50/1, 50А, 52, 54, 56, 58, 59,61,62, 6, 64, 6А, 7, 8;
  • Вилітна – 14, 7 ;
  • Діаманда – 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 3, 4, 5, 7;
  • Дублянська – 10, 12, 12а, 16, 16а, 4, 8;
  • Житня – 1, 11, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6А, 7, 7а, 9, 9а;
  • Зустрічна 10, 14, 16, 18, 2, 29, 6, 8;
  • Лісна – 1, 2, 2б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8;
  • Нафтова – 3, 9а, 9б, 9в;
  • Підлісна – 11, 16, 20, 3, 5, 7, (бічна), д.9;
  • Погідна – 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9;
  • Равська – 10, 12, 4, 45, 4а, 56, 8;
  • Сміла – 1а, 7 ;
  • Рилєєва – 10, 12, 3, 5, 7, 8, 9;
  • Бодянського – 26А, 42, 44, 46;
  • Гнатевича – 1, 24, 26, 3;
  • Дружба КСТ – 27, діл 43, діл.№56;
  • Помірки – 14, 15, 15а, 17, 18, 20, 20б, 24, 28, 4;
  • Трависта – 25;
  • Вірменська – 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 2/1, 3, 3/5А, 6, 7, 8;
  • Васильченка – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 39а, 4, 41, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Енергетична – 15;
  • Жижки Яна – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/11;
  • Карманського – 6, 6А, 6Б;
  • Корнякта – 1;
  • Краківська – 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24/1А, 24/2, 9;
  • Лесі Українки – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 5, 506, 522, 524, 541, 6, 64, 7, 8, 9;
  • Листопадового Чину – 11;
  • Металістів – 9;
  • Новаківського – 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;
  • Осмомисла – 11;
  • Свободи – 26;
  • Таджицька – 21;
  • Театральна – 22, 23, 23/64, 23/68, 24, 26;
  • Франка – 100, 100А, 157А, 161, 163, 165, 38, 43, 46, 50, 52, 52/5, 52а, 56, 56Б, 56В, 56Г, 56Д, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73;
  • Черкаська – 4;
  • Кобилиці – 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 6, 7, 8;
  • Маївського – 14;
  • Молдавська – 1, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 2, 21, 22, 23А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9;
  • Молдавська Бічна – 11Б, 15А;
  • Холодноярська – 29А.

Також із 10:00 до 16:00 без електрики будуть у Рудно. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

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  • Богуна;
  • Вокзальна;
  • Володимира Великого;
  • Міцкевича;
  • Огієнка;
  • Шептицького.

Не оминуть знеструмлення й жителів Брюховичів. Так, із 10:00 до 16:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

  • Арктична – 11;
  • Арктична (бічна) – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 1а, 2, 28а, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а;
  • Волошкова – 12, 4;
  • Луговий Проїзд – 5;
  • Підлісна-Прилуцька – 18;
  • Прилуцька – 24б;
  • Проліскова – 15, 17А, 21, 21а, 21а-2 ЧЕРГ, 23, 27, 27 Б, 27А(0240), 33, 35, 37, 4, 41, 41а, 45, 7, 7в, (бічна);
  • Пшенична – 10, 10а, 11, 13а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, ДІЛ 11.

У Винниках будуть знеструмлені вулиці:

  • «Садівник» – 11, 3;
  • Хмельницького – 19а, 38, (бічна);
  • СГК «Механізатор над Яром» – 13, 17, 20, діл №4, діл. 9;
  • Яворницького – 34а, 34б, 34в, 34е, 36а.

У Зимній Воді без електрики будуть такі вулиці:

  • Великого;
  • Західна;
  • Левицького;
  • Стуса;
  • Суховільська.

У Сокільниках будуть знеструмлені:

  • Садова (бічна);
  • Львівська;
  • Північна;
  • Сірка;
  • Сокільники;
  • Спортивна;
  • Українки;
  • Шевченка;
  • Шептицького.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи – на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

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Фото – з мережі Інтернет

 

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