Де у Львові та на околицях 8 лютого не буде світла: адреси

У вівторок, 8 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та його околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Хмельницького – 187а, 187Б, 205;

Величковського – 10, 12, 14, 14-А, 16, 26, 30, 32, 32А, 34, 34-44, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 50, 50/1, 50А, 52, 54, 56, 58, 59,61,62, 6, 64, 6А, 7, 8;

Вилітна – 14, 7 ;

Діаманда – 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 3, 4, 5, 7;

Дублянська – 10, 12, 12а, 16, 16а, 4, 8;

Житня – 1, 11, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6А, 7, 7а, 9, 9а;

Зустрічна 10, 14, 16, 18, 2, 29, 6, 8;

Лісна – 1, 2, 2б, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8;

Нафтова – 3, 9а, 9б, 9в;

Підлісна – 11, 16, 20, 3, 5, 7, (бічна), д.9;

Погідна – 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 21, 4, 6, 7, 8, 9;

Равська – 10, 12, 4, 45, 4а, 56, 8;

Сміла – 1а, 7 ;

Рилєєва – 10, 12, 3, 5, 7, 8, 9;

Бодянського – 26А, 42, 44, 46;

Гнатевича – 1, 24, 26, 3;

Дружба КСТ – 27, діл 43, діл.№56;

Помірки – 14, 15, 15а, 17, 18, 20, 20б, 24, 28, 4;

Трависта – 25;

Вірменська – 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 2/1, 3, 3/5А, 6, 7, 8;

Васильченка – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 39а, 4, 41, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;

Енергетична – 15;

Жижки Яна – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/11;

Карманського – 6, 6А, 6Б;

Корнякта – 1;

Краківська – 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24/1А, 24/2, 9;

Лесі Українки – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 5, 506, 522, 524, 541, 6, 64, 7, 8, 9;

Листопадового Чину – 11;

Металістів – 9;

Новаківського – 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;

Осмомисла – 11;

Свободи – 26;

Таджицька – 21;

Театральна – 22, 23, 23/64, 23/68, 24, 26;

Франка – 100, 100А, 157А, 161, 163, 165, 38, 43, 46, 50, 52, 52/5, 52а, 56, 56Б, 56В, 56Г, 56Д, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73;

Черкаська – 4;

Кобилиці – 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 6, 7, 8;

Маївського – 14;

Молдавська – 1, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 17В, 19, 2, 21, 22, 23А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 7, 8, 9;

Молдавська Бічна – 11Б, 15А;

Холодноярська – 29А.

Також із 10:00 до 16:00 без електрики будуть у Рудно. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

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Богуна;

Вокзальна;

Володимира Великого;

Міцкевича;

Огієнка;

Шептицького.

Не оминуть знеструмлення й жителів Брюховичів. Так, із 10:00 до 16:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

Арктична – 11;

Арктична (бічна) – 1, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 1а, 2, 28а, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а;

Волошкова – 12, 4;

Луговий Проїзд – 5;

Підлісна-Прилуцька – 18;

Прилуцька – 24б;

Проліскова – 15, 17А, 21, 21а, 21а-2 ЧЕРГ, 23, 27, 27 Б, 27А(0240), 33, 35, 37, 4, 41, 41а, 45, 7, 7в, (бічна);

Пшенична – 10, 10а, 11, 13а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, ДІЛ 11.

У Винниках будуть знеструмлені вулиці:

«Садівник» – 11, 3;

Хмельницького – 19а, 38, (бічна);

СГК «Механізатор над Яром» – 13, 17, 20, діл №4, діл. 9;

Яворницького – 34а, 34б, 34в, 34е, 36а.

У Зимній Воді без електрики будуть такі вулиці:

Великого;

Західна;

Левицького;

Стуса;

Суховільська.

У Сокільниках будуть знеструмлені:

Садова (бічна);

Львівська;

Північна;

Сірка;

Сокільники;

Спортивна;

Українки;

Шевченка;

Шептицького.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи – на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

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Фото – з мережі Інтернет