16-річний львів’янин став чемпіоном України з радіоспорту

Незважаючи на юний вік, 16-річний Остап Гірняк випередив майже півсотню титулованих снайперів ефіру і став переможцем чемпіонату України з радіоспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Першість України з радіоспорту «на місцях» відбулася впродовж січня. Змагання проходили в онлайн-форматі у три тури. Зокрема, вправлялися у телефонному радіозв’язку, телеграфному радіозв’язку (азбуці Морзе) та цифровому радіозв’язку (комп’ютерному).

Відкриттям чемпіонату України став 16-річний Остап Гірняк. Львів’янин у радіозв’язку на коротких хвилях з телефону провів за чотири години 272 радіозв’язки. Так він утер носа 49 більш досвідченим снайперам ефіру і здобув титул чемпіона.

Реклама партнерів

Також вчергове підтвердив свій рівень майстра спорту міжнародного класу ветеран українського радіоспорту Володимир Гордієнко. Він став бронзовим призером чемпіонату України серед радіотелеграфістів.

Не менш достойно представили Львівську область юніорська команда у складі Юрія Кокотайла, Анни Повідайко та Соломії Дикої. В загальному заліку спортсмени посіли п’яте місце та виконали норматив кандидатів у майстри спорту України.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.