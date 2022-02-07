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16-річний львів’янин став чемпіоном України з радіоспорту

Оксана Попович

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Незважаючи на юний вік, 16-річний Остап Гірняк випередив майже півсотню титулованих снайперів ефіру і став переможцем чемпіонату України з радіоспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Першість України з радіоспорту «на місцях» відбулася впродовж січня. Змагання проходили в онлайн-форматі у три тури. Зокрема, вправлялися у телефонному радіозв’язку, телеграфному радіозв’язку (азбуці Морзе) та цифровому радіозв’язку (комп’ютерному).

Відкриттям чемпіонату України став 16-річний Остап Гірняк. Львів’янин у радіозв’язку на коротких хвилях з телефону провів за чотири години 272 радіозв’язки. Так він утер носа 49 більш досвідченим снайперам ефіру і здобув титул чемпіона.

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Також вчергове підтвердив свій рівень майстра спорту міжнародного класу ветеран українського радіоспорту Володимир Гордієнко. Він став бронзовим призером чемпіонату України серед радіотелеграфістів.

Не менш достойно представили Львівську область юніорська команда у складі Юрія Кокотайла, Анни Повідайко та Соломії Дикої. В загальному заліку спортсмени посіли п’яте місце та виконали норматив кандидатів у майстри спорту України.

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