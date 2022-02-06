Львівський студент розробив штучний інтелект для роботи з архівами

У Державному архіві Львівської області тестують систему штучного інтелекту, яку розробили у Львівській політехніці. Комп’ютерна програма допомагає працівникам архіву виявити і відкоригувати помилки при подачі документів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом в архіві працює 47 людей. За день кожен із працівників сканує понад 200 сторінок документів. Щоб архівісти менше витрачали часу на перевірку документів, вони почали користуватися спеціальною комп’ютерною програмою. Її розробили студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Львівської Політехніки Наталія Шаховська.

«Цю програму ми почали створювати з жовтня минулого року, а вже в грудні розпочався процес тестування на виявлення недоліків у її функціоналі. Сама програма створена у форматі вебсайту, доступ до якого мають лише співробітники архіву», – сказала Наталія Шаховська.

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В.о. начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської ОДА Максим Столярчук повідомив, що комп’ютерну програму створили в межах Регіональної програми інформатизації «Цифрова Львівщина» на яку виділили 50 тисяч гривень.

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