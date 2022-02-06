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Біля Дрогобича Volkswagen насмерть збив 37-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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5 лютого в Дрогобицькому районі Львівщини водій автомобіля Volkswagen Passat B7 збив пішохода. Від отриманих травм 37-річний чоловік загинув на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась близько 10:00 год. в селі Опори Дрогобицького району на трасі Східниця-Пісочна.

40-річний мешканець Дрогобича за кермом автомобіля Volkswagen Passat B7 наїхав на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Загиблим виявився 37-річний мешканець села Літиня Дрогобицького райну.

Обставини події встановллють правоохоронці.

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