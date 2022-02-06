7 лютого Личаківський район Львова залишиться без води

У понеділок, 7 лютого, через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. Вільде, частина Личаківського району Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Подачу води припинять з 09:00 до 22:00 год. Йдеться про такі вулиці:
- Заньковецької
- Козланюка
- Котика
- Короленка
- П. Могили
- Станція Личаків
- Березова
- Розкіш
- Дорога Кривчицька
- Втіха
- Зрубова
- Над Джерелом
- Прогулкова
- На Сторожі
- Низова
- Грушева
- Міжгірна
- Ніщинського
- Копальна
- Казахська
- Чарнецького
- Коцка
- Вільде
- Ялтинська
- Чумацька
- Шишманова
- Чернеча Гора
- Стрілецька
- Ніжинська
- Мучна
- Воробкевича
- Круп`ярська
- Сагайдачного
- Рєпіна
- Піскова
- Острозького
- Харківська
- Крип`якевича
- Виишенського
- Солодова
- Лісна
- Садовського
- Лисенка
- Барвінських
- Липківського митр.
- Довбуша
- Кривоноса М.
- Княжа
- Високий Замок
- Замкова
- Сходова
- Спадиста
- Ужгородська
- Мукачівська
- Пильникарська
- Льва
- Старий Ринок пл.
- Підгірна
- Смерекова
- Гуцульська
Після завершення ремонту проведуть промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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Ольга Денисяка