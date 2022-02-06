7 лютого Личаківський район Львова залишиться без води

У понеділок, 7 лютого, через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. Вільде, частина Личаківського району Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Подачу води припинять з 09:00 до 22:00 год. Йдеться про такі вулиці:

Заньковецької

Козланюка

Котика

Короленка

П. Могили

Станція Личаків

Березова

Розкіш

Дорога Кривчицька

Втіха

Зрубова

Над Джерелом

Прогулкова

На Сторожі

Низова

Грушева

Міжгірна

Ніщинського

Копальна

Казахська

Чарнецького

Коцка

Вільде

Ялтинська

Чумацька

Шишманова

Чернеча Гора

Стрілецька

Ніжинська

Мучна

Воробкевича

Круп`ярська

Сагайдачного

Рєпіна

Піскова

Острозького

Харківська

Крип`якевича

Виишенського

Солодова

Лісна

Садовського

Лисенка

Барвінських

Липківського митр.

Довбуша

Кривоноса М.

Княжа

Високий Замок

Замкова

Сходова

Спадиста

Ужгородська

Мукачівська

Пильникарська

Льва

Старий Ринок пл.

Підгірна

Смерекова

Гуцульська

Після завершення ремонту проведуть промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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