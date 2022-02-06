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7 лютого Личаківський район Львова залишиться без води

Ольга Денисяка

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У понеділок, 7 лютого, через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. Вільде, частина Личаківського району Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Подачу води припинять з 09:00 до 22:00 год. Йдеться про такі вулиці:

  • Заньковецької
  • Козланюка
  • Котика
  • Короленка
  • П. Могили
  • Станція Личаків
  • Березова
  • Розкіш
  • Дорога Кривчицька
  • Втіха
  • Зрубова
  • Над Джерелом
  • Прогулкова
  • На Сторожі
  • Низова
  • Грушева
  • Міжгірна
  • Ніщинського
  • Копальна
  • Казахська
  • Чарнецького
  • Коцка
  • Вільде
  • Ялтинська
  • Чумацька
  • Шишманова
  • Чернеча Гора
  • Стрілецька
  • Ніжинська
  • Мучна
  • Воробкевича
  • Круп`ярська
  • Сагайдачного
  • Рєпіна
  • Піскова
  • Острозького
  • Харківська
  • Крип`якевича
  • Виишенського
  • Солодова
  • Лісна
  • Садовського
  • Лисенка
  • Барвінських
  • Липківського митр.
  • Довбуша
  • Кривоноса М.
  • Княжа
  • Високий Замок
  • Замкова
  • Сходова
  • Спадиста
  • Ужгородська
  • Мукачівська
  • Пильникарська
  • Льва
  • Старий Ринок пл.
  • Підгірна
  • Смерекова
  • Гуцульська

Після завершення ремонту проведуть промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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