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В потрійній ДТП в Сокалі загинув 75-річний водій

Ольга Денисяка

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4 лютого в Сокалі на Львівщині автомобіль «Рено Кенго» зіткнувся з двома авто. Після зупинки виявилось, що 75-річний водій «Рено» помер. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 14:05 год. на вулиці Підкови в місті Сокаль Червоноградського району.

Водій автомобіля «Рено Кенго», мешканець селища Жвирка, зіткнувся  з автомобілем «Форд Гелексі», після цього продовжив рух та виїхав на перехрестя, де зіштовхнувся з ще одним авто – «Фольксваген Транспортер».

Під час огляду автомобіля «Рено Кенго» виявили, що 75-річний водій помер. Водії інших атомобілів не постраждали.

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Обставини події встановлюють правоохоронці.

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