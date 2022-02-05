В потрійній ДТП в Сокалі загинув 75-річний водій

4 лютого в Сокалі на Львівщині автомобіль «Рено Кенго» зіткнувся з двома авто. Після зупинки виявилось, що 75-річний водій «Рено» помер. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 14:05 год. на вулиці Підкови в місті Сокаль Червоноградського району.

Водій автомобіля «Рено Кенго», мешканець селища Жвирка, зіткнувся з автомобілем «Форд Гелексі», після цього продовжив рух та виїхав на перехрестя, де зіштовхнувся з ще одним авто – «Фольксваген Транспортер».

Під час огляду автомобіля «Рено Кенго» виявили, що 75-річний водій помер. Водії інших атомобілів не постраждали.

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Обставини події встановлюють правоохоронці.

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