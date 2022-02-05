У Львові викрили мережу шахрайських кол-центрів

В Україні викрили мережу кол-центрів, що працювала у Києві, Львові та Одесі. Шахраї представлялись працівниками банків, або правоохоронцями та змушували людей повідомляти їм особисті дані та паролі. Вкрадені гроші зловмисники переводили в криптовалюту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, офіси кол-центрів були розташовані у Києві, Львові та Одесі. Працівники – понад 140 осіб, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

За попередньою інформацією отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

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4 лютого правоохоронці провели поліцейську спецоперацію, у якій були задіяні понад 100 співробітників. Наразі проводяться обшуки в Києві, Львоваі та Одесі. Поліцейські припинили діяльність мережі кол-центрів і встановлюють організаторів та учасників злочинної діяльності, повного кола постраждалих та суми завданих збитків.

Попередня кваліфікація кримінального провадження – ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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