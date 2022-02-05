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У Львові востаннє збирають ялинки на утилізацію

Ольга Денисяка

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5 лютого з 11:00 до 15:00 год, у семи локаціях міста діють мобільні пункти прийому ялинок. Такий збір роводять востаннє цього року. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, новорічні дерева можна здати на переробку в пунктах збору за такими адресами:

  • м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а;
  • м. Львів, вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);
  • м. Львів, вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
  • м. Львів, вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);
  • м. Львів, просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);
  • м. Львів, просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);
  • м. Львів, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Також мешканці щодня мають можливість самостійно привезти ялинки на компостувальну станцію, що на вул. Пластовій, 13, у ЛКП «Зелений Львів», що на вул. Замарстинівській, 167а, а також у Домівку врятованих тварин (зоологічний відділ ландшафтного парку «Знесіння»).

Загалом протягом січня на станцію компостування львів’яни віддали більше 31 тонни ялинок.

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Додамо, що єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

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