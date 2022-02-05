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У Львівському військовому госпіталі – новий керівник

Ольга Денисяка

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Новим очільником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону став полковник медичної служби Володимир Книгиницький. Про це повідомляє Армія.inform.

Нового керівника особовому складу представила командувач Медичних сил ЗС України бригадний генерал медичної служби Тетяна Остащенко. Полковник медичної служби Володимир Книгиницький змінив на посаді полковника медичної служби Юрія Подоляна – заслуженого лікаря України, учасника АТО/ООС нагородженого орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Новий начальник госпіталю також має державні нагороди. Зокрема, орден Данила Галицького. Він є учасником АТО очолював один із мобільних госпіталів у районі проведення операції Об’єднаних сил. За медичною спеціалізацією полковник медичної служи Володимир Книгиницький є лікарем-хірургом.

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Також бригадний генерал медичної служби Тетяна Остащенко вручила низці офіцерів нагороди від Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.

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