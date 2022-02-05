Мама трирічного онкохворого хлопчика просить зібрати кошти на лікування сина

У трирічного Даміана виявили двосторонній рак нирок. Для лікування необхідно терміново зібрати 258 тисяч євро. Рідні хлопчика не можуть самостійно зібрати цю суму, а тому просять небайдужих допомогти. Про це у Facebook повідомила мама хлопчика Ольга Коритнєва.

Нещодавно у її сина виявили старшний діагноз – двосторонній рак нирок (нефробластома, V стадія).

«Я мама чудового хлопчика Пономарчука Даміана, якому 3,5 роки. Нещодавно моєму сину діагностували страшний діагноз – двосторонній рак нирок (нефробластома, V стадія). Донедавна наш хлопчик займався плаванням, відвідував садочок та вів активний спосіб життя… Сьогодні ж його майбутнє під великою загрозою страшної хвороби», – повідомила Ольга Коритнєва.

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Взятись за лікування хлопчика погодилась клініка в Барселоні. Для лікування необхідно зібрати 258 тисяч євро. Лікарі чекають дитину вже 14 лютого, тож кошти необхідно зібрати терміново. Родина не може самостійно зібрати цю суму, а тому просять небайдужих допомогти.

«Молю знайомих та незнайомих про допомогу! Чи не єдиний шанс на одужання нам дає один з найкращих госпіталів Європи – Sant Joan de Deu в Барселоні. Попереду ряд операцій, сеанси хіміотерапії та променевої терапії. Сума, яку потрібно зібрати – 258.830 €. Ці величезні кошти потрібні якнайшвидше, адже хвороба висококанцерогенна, і велика ймовірність швидкого прогресу. Клініка чекає нас з 14 лютого. Кожна Ваша гривня шалено важлива для нас», – просить мама хлопчика.

Кошти можна надсилати на наступні картки:

4441 1144 5714 4176

Пономарчук Олександр Федорович – тато (монобанк);

5168 7450 3125 0951

Коритнєва Ольга Володимирівна – мама (ПРИВАТ БАНК).

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