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Чемпіонат світу з футболу серед учнів проведуть у Львові

Ольга Денисяка

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В липні 2023 року у Львові пройде чемпіонат світу з футболу серед учнів. Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Змагання відбудуться в академії футболу ФК «Рух». Футбольний турнір триватиме з 3 по 10 липня 2023 року. На змагання з’їдуться більше тисячі спортсменів з усього світу.

«У липні 2023 року академія футболу стане місцем проведення світових футбольних змагань серед учнівських збірних. Очікується, що команд буде не менше  48, а загалом – понад 1200 хлопців та дівчат з різних країн світу», – йдеться в повідомленні.

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Місце проведення чемпіонату обрали представники Міжнародної асоціації учнівського спорту. У січні цього року вони відвідали академію футболу у Винниках, щоб перевірити, чи тут можна проводити дитячі змагання міжнародного рівня. Другим приймаючим містом може стати Київ.

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