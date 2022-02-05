Чемпіонат світу з футболу серед учнів проведуть у Львові

В липні 2023 року у Львові пройде чемпіонат світу з футболу серед учнів. Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Змагання відбудуться в академії футболу ФК «Рух». Футбольний турнір триватиме з 3 по 10 липня 2023 року. На змагання з’їдуться більше тисячі спортсменів з усього світу.

«У липні 2023 року академія футболу стане місцем проведення світових футбольних змагань серед учнівських збірних. Очікується, що команд буде не менше 48, а загалом – понад 1200 хлопців та дівчат з різних країн світу», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Місце проведення чемпіонату обрали представники Міжнародної асоціації учнівського спорту. У січні цього року вони відвідали академію футболу у Винниках, щоб перевірити, чи тут можна проводити дитячі змагання міжнародного рівня. Другим приймаючим містом може стати Київ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.