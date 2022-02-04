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Якої погоди чекати на Львівщині на вихідних

Анастасія Диняк

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У суботу, 5 лютого, у Львові та області прогнозують хмарну та вітряну погоду – пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вітер південно-західний з переходом на західний, 9-104м/с, втім пориви сягатимуть до 15-20 м/с.

Вночі опадів не прогнозують, вдень на Львівщині пройде мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця. Хмарно.

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У неділю, 6 лютого, температура повітря вночі опуститься до 2 градусів морозу, вдень – коливатиметься від 2 градусів морозу до двох градусів тепла. Пориви вітру сягатимуть 8-14 м/с.  Вдень очікується невеликий мокрий сніг.

Також на 6-7 лютого у гірській частині Львівської області оголосили штормове попередження. У зв’язку з снігопадами та хуртовинами існує висока ймовірність сходження лавин (третій рівень небезпеки).

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, бути обережними на дорозі, не ходити попід розлогими деревами, великими рекламними щитами, а також утриматися найближчим часом від походу в гори. Водіїв просять дотримуватись безпечної швидкості.

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